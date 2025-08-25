Cremonese scatenata dopo la vittoria di San Siro: si lavora al colpo Vardy!

La Cremonese ci prova per Jamie Vardy. Il centravanti inglese classe 1987, svincolatosi dal Leicester lo scorso giugno dopo la retrocessione in Championship, è attualmente senza una squadra e si sta guardando intorno per trovare l'opportunità migliore con cui chiudere la carriera. MLS, certo, ma anche alcuni club della Premier League stanno pensando a lui e vedremo quanto durerà la fase di riflessione dell'ex Foxes.