Cremonese scatenata dopo la vittoria di San Siro: si lavora al colpo Vardy!

La Cremonese ci prova per Jamie Vardy. Il centravanti inglese classe 1987, svincolatosi dal Leicester lo scorso giugno dopo la retrocessione in Championship, è attualmente senza una squadra e si sta guardando intorno per trovare l'opportunità migliore con cui chiudere la carriera. MLS, certo, ma anche alcuni club della Premier League stanno pensando a lui e vedremo quanto durerà la fase di riflessione dell'ex Foxes.
Come riporta Sky Sport, nella giornata odierna la dirigenza grigiorossa ha preso contatti con l'entourage di Vardy, iniziando ufficialmente la trattativa. Vedremo se l'operazione andrà in porto, di certo l'entusiasmo della piazza lombarda è alle stelle, dopo la vittoria storica di sabato sera a San Siro contro il Milan. Ed in attesa di Vardy, la Cremonese sta per chiudere l'acquisto a titolo definitivo di Andrea Colpani.
