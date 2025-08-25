Stadi non all’altezza, allarme Euro2032. Simonelli (Serie A): “Sono preoccupato”

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ieri presente allo stadio per Cagliari-Fiorentina, ha concesso un'intervista a "Radio Anch'io Sport", in onda su Rai Radio 1. Il n°1 della Lega ha parlato così della condizione degli impianti italiani, tra cui il Franchi per l'Europeo 2032:
Il presidente della Lega Serie A sulla condizione degli stadi italiani: “Tolti Udine, Bergamo e Torino, gli altri in stato comatoso”
Sono realmente preoccupato per Euro 2032. Candidatura dell’Italia a rischio? Spero che sia solo una mia preoccupazione, ma se il presidente della UEFA dice che i nostri impianti sono in uno stato comatoso e gli Europei iniziano solo tra sei anni, il rischio di non fare una bella figura a livello internazionale c’è. Udine è un esempio di eccellenza e ci ha fatto fare una bella figura, ma al di là del Bluenergy Stadium, di Bergamo e Torino, il resto degli stadi sono in uno stato comatoso. Ceferin ha ragione nel criticare con forza i nostri impianti, siamo indietro rispetto agli altri Paesi.
