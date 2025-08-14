Nel luglio 2026 dovranno essere indicati all'Uefa gli stadi italiani che ospiteranno le partite di Euro 2032. Ecco quanto si legge su Tuttosport che sottolinea l'ottima organizzazione dell'impianto di Udine, sede, ieri, della finale di Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Tottenham:
Tuttosport su Euro 2032: “Il Franchi offre garanzie. Ecco gli stadi a rischio”
L’apprezzamento, anche della Uefa, nei confronti delle strutture e dell’organizzazione friulane rendono Udine - oltre che un modello di cosa possa offrire la vera collaborazione tra Federazione, club ed enti locali - la candidata ombra, il jolly spendibile se le cose dovessero andare male altrove. Entro fine luglio 2026, la Figc dovrà comunicare alla Uefa le cinque città destinate a ospitare Euro 2032 con la Turchia. Il rischio di non andare a dama esiste: Torino, Roma e Firenze offrono garanzie, gli altri due posti se li giocano due grossi punti interrogativi (Milano e Napoli) e un paio di outsider - Cagliari e Palermo - che scalano posizioni.
