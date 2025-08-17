Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, infrastrutture italiane che ospiteranno gli Europei del 2032. Tra gli stadi candidati ad ospitare le partite della competizione c'è anche l'Artemio Franchi di Firenze:
Gravina e stadi per Euro2032: “L’Italia ce la farà. Supercoppa modello vincente”
Gravina sugli stadi italiani per Euro 2032
Ce la possiamo fare, l’Italia ce la farà. La perfetta organizzazione della Uefa Super Cup a Udine ha mostrato a tutti un modello italiano di successo per ospitare grandi eventi calcistici. In Friuli Venezia Giulia la Figcha mostrato alla Uefacosa è capace di fare l’Italia quando lavora di squadra per l’organizzazione di una manifestazione che genera importanti ritorni economici e una legacy duratura. Un modello che, con la fondamentale collaborazione del Governo, possiamo e dobbiamo replicare su ampia scala in ottica Euro 2032. L’Europeo è l’occasione per dare un impulso fondamentaleall’investimento nelle infrastrutture calcistichedi alto livello, ma è anche una grande opportunità per attrarre visitatori, investimenti, visibilità e soprattutto creare momenti di partecipazione e orgoglio collettivi
