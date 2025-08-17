Gravina e stadi per Euro2032: “L’Italia ce la farà. Supercoppa modello vincente”

Viola News
Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, infrastrutture italiane che ospiteranno gli Europei del 2032. Tra gli stadi candidati ad ospitare le partite della competizione c'è anche l'Artemio Franchi di Firenze:

Ce la possiamo fare, l’Italia ce la farà. La perfetta organizzazione della Uefa Super Cup a Udine ha mostrato a tutti un modello italiano di successo per ospitare grandi eventi calcistici. In Friuli Venezia Giulia la Figcha mostrato alla Uefacosa è capace di fare l’Italia quando lavora di squadra per l’organizzazione di una manifestazione che genera importanti ritorni economici e una legacy duratura. Un modello che, con la fondamentale collaborazione del Governo, possiamo e dobbiamo replicare su ampia scala in ottica Euro 2032. L’Europeo è l’occasione per dare un impulso fondamentaleall’investimento nelle infrastrutture calcistichedi alto livello, ma è anche una grande opportunità per attrarre visitatori, investimenti, visibilità e soprattutto creare momenti di partecipazione e orgoglio collettivi

