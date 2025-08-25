Bologna, che tegola per Italiano: ecco l’esito degli esami di Immobile

È arrivato l'esito degli esami per Ciro Immobile. L'ex attaccante della Lazio si è infortunato nell'ultima partita di Serie A contro la Roma. Questo il comunicato del Bologna:
Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)
Tornerà dopo la sosta di ottobre, da capire se subito per la 7ª giornata o in una delle gare successive. Ricordiamo che proprio all'ottava giornata c'è Fiorentina-Bologna, il 5 ottobre
