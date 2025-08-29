Sabato sera il Pisa debutta davanti ai propri tifosi in Serie A contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Queste le parole del tecnico nerazzurro Alberto Gilardino, in particolare sul centravanti arrivato dalla Fiorentina, M'Bala Nzola:
Gilardino alla vigilia di Pisa-Roma: “Nzola? Importante, ma ha minutaggio limitato”
Le parole del tecnico nerazzurro sul centravanti angolano
Nzola è un giocatore forte e molto importante per noi, ma per lui vale lo stesso discorso di Cuadrado. Essendo arrivati dopo un periodo di allenamento a parte, deve recuperare la miglior condizione. Quindi devo considerarlo quando e quanto impiegarlo durante il match. Il suo minutaggio andrà calcolato bene.
