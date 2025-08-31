Probabile Torino, subito dentro Asllani. Baroni cambia, confermato Biraghi

Dopo il pesante 5-0 dell'esordio a San Siro contro l'Inter, il Torino proverà a conquistare i primi punti della stagione contro la Fiorentina, in un match che si delinea già delicatissimo. Rispetto alla disastrosa gara di lunedì, Marco Baroni è orientato ad effettuare alcuni cambi nell'undici iniziale, soprattutto in difesa dove Pedersen e Maripan potrebbero prendere il posto di Lazaro e Masina. Confermato invece l'ex capitano viola Biraghi sulla sinistra, così come l'altro centrale Coco davanti a Israel.
In cabina di regia subito dal 1' l'ultimo arrivato in casa granata, Kristjan Asllani, arrivato negli scorsi giorni proprio dai nerazzurri. Ai suoi fianchi Casadei e Gineitis. Una modifica anche nel reparto avanzato: Simeone, titolare contro l'Inter, siederà in panchina in favore di Adams. Chiudono il 4-3-3 Ngonge e Vlasic.
