Conte studia l’attacco anti-Fiorentina: Lucca rischia subito il posto

Antonio Conte è al lavoro per studiare l'attacco da schierare contro la Fiorentina. Occhio subito ad una novità

Redazione VN 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 16:20)

La Fiorentina, dopo la sosta per le nazionali, esordirà allo stadio Artemio Franchi in un match complicatissimo contro i campioni d'Italia del Napoli. La squadra partenopea, dopo aver vinto lo Scudetto nella scorsa stagione, si è rinforzata sul mercato per riuscire a competere su tutti e tre i fronti, Champions League, campionato e Coppa Italia.

Oltre al super colpo targato Kevin De Bruyne e all'esterno olandese Noa Lang, per Antonio Conte sono arrivate due punte di assoluto livello, che non dovranno far rimpiangere Lukaku, fermo ai box per qualche mese: Lorenzo Lucca e Rasmus Hojlund.

Proprio l'attaccante danese potrebbe essere la prima novità di formazione in vista della sfida di sabato al Franchi. Infatti secondo quanto riportato stamani dal quotidiano "Cronache di Napoli", l'ex ct dell'Italia starebbe pensando ad un cambio nell'attacco da schierare contro i viola, con Rasmus Hojlund, ultimo acquisto offensivo della sessione di mercato, che starebbe insediando Lorenzo Lucca al centro dell'attacco. Il danese potrebbe essere subito schierato dal 1' al posto, nonostante abbia vissuto queste ultime settimane con il Manchester United da separato in casa.