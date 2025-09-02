Viola News
La lista Uefa della Fiorentina: Pioli chiama quasi tutti, due gli esclusi

La Fiorentina ha pubblicato la propria lista Uefa. Non ci sono grandi assenze, ecco l'elenco ufficiale
Redazione VN

La Fiorentina ha pubblicato la propria lista Uefa. I viola anche quest'anno sono impegnati in Conference League. Da segnalare l'assenza di Infantino, che però non è presente nemmeno nella lista del campionato, e di Kouamè, infortunato. L'elencio ufficiale:

LISTA A 

  • De Gea

  • Dodo

  • Dzeko

  • Fagioli

  • Fazzini

  • Gosens

  • Gudmundsson

  • Kean

  • Kospo

  • Lamptey

  • Lezzerini

  • Mandragora

  • Mari Villar

  • Ndour

  • Nicolussi Caviglia

  • Parisi

  • Piccoli

  • Pongracic

  • Ranieri

  • Richardson

  • Sabiri

  • Sohm

  • Viti

    •  LISTA B

  • Braschi

  • Comuzzo

  • Fortini

  • Kouadio

  • Leonardelli

  • Martinelli

