Il centrocampista della Fiorentina, Simon Sohm, ha rilasciato un'intervista al giornale tedesco Blick. Le sue parole sulla Fiorentina e la Nazionale:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Sohm: “Primi quattro posti alla portata. Gosens e Dzeko? Posso solo imparare”
news viola
Sohm: “Primi quattro posti alla portata. Gosens e Dzeko? Posso solo imparare”
L'intervista di Simon Sohm durante la pausa Nazionali
L'obiettivo di un giocatore è giocare per una nazionale maggiore. Quindi, se ti viene offerta l'opportunità da una federazione, perché rifiutarla? Come sempre, darò il massimo. Il mio obiettivo è essere pienamente coinvolto e lottare per un posto da titolare. Il rifiuto di Kospo alla Svizzera? Ha preso la sua decisione. Se la mantiene, allora è la cosa giusta da fare e dobbiamo accettarla.
La Fiorentina—
Anche se ora parlo fluentemente l'italiano, è ovvio che l'inserimento è stato più facile. Gosens e Dzeko? Posso imparare molto da loro grazie alla loro esperienza ai massimi livelli. Soprattutto a livello mentale.
Pioli—
Ha un piano chiaro. Sono destinato a essere titolare titolare? Non lo so. Finora, però, ho giocato bene. Per questo sono fiducioso di poter partire.
La differenza con il Parma—
Si nota subito che le richieste a Firenze sono diverse. Sia internamente che esternamente. Ma cerco di concentrarmi il più possibile su ciò che posso ottenere. Voglio segnare e fare più assist. In termini di qualità, i primi quattro posti sono assolutamente alla nostra portata. Ma dipende da molti fattori diversi. In questo momento, si tratta di formare un'unità. Ma ho buone sensazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA