Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Sohm: “Primi quattro posti alla portata. Gosens e Dzeko? Posso solo imparare”

news viola

Sohm: “Primi quattro posti alla portata. Gosens e Dzeko? Posso solo imparare”

Sohm
L'intervista di Simon Sohm durante la pausa Nazionali
Redazione VN

Il centrocampista della Fiorentina, Simon Sohm, ha rilasciato un'intervista al giornale tedesco Blick. Le sue parole sulla Fiorentina e la Nazionale:

L'obiettivo di un giocatore è giocare per una nazionale maggiore. Quindi, se ti viene offerta l'opportunità da una federazione, perché rifiutarla? Come sempre, darò il massimo. Il mio obiettivo è essere pienamente coinvolto e lottare per un posto da titolare. Il rifiuto di Kospo alla Svizzera? Ha preso la sua decisione. Se la mantiene, allora è la cosa giusta da fare e dobbiamo accettarla.

La Fiorentina

—  

Anche se ora parlo fluentemente l'italiano, è ovvio che l'inserimento è stato più facile. Gosens e Dzeko? Posso imparare molto da loro grazie alla loro esperienza ai massimi livelli. Soprattutto a livello mentale.

Pioli

—  

Ha un piano chiaro. Sono destinato a essere titolare titolare? Non lo so. Finora, però, ho giocato bene. Per questo sono fiducioso di poter partire.

La differenza con il Parma

—  

Si nota subito che le richieste a Firenze sono diverse. Sia internamente che esternamente. Ma cerco di concentrarmi il più possibile su ciò che posso ottenere. Voglio segnare e fare più assist. In termini di qualità, i primi quattro posti sono assolutamente alla nostra portata. Ma dipende da molti fattori diversi. In questo momento, si tratta di formare un'unità. Ma ho buone sensazioni.

 

Leggi anche
Ndour: “Balotelli un idolo. Baldini? Ci ha fatto dei discorsi molto profondi”
Paoletti (ex ds Tobbiana) su Kouadio: “Umile, ha saputo aspettare il suo momento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA