Chi è Simon Sohm, il centrocampista “alla Kessié” che piace tanto a Pioli

La Fiorentina è interessata a Simon Sohm del Parma: Pioli gradisce il tipo di calciatore. Affondo viola alle porte?

Dopo non aver riscattato tutti i centrocampisti arrivati in prestito la scorsa stagione, ad eccezione di Nicolò Fagioli, la Fiorentina questa estate dovrà rifondare quasi completamente il reparto. Già in queste prime settimane ha iniziato a farlo con l'acquisto di Jacopo Fazzini dall'Empoli, ma non sarà l'unico ad arrivare. In quella zona di campo in rosa sono già presenti Fagioli, come detto, Mandragora, Richardson e Ndour. Diversi giocatori di qualità, ma pochi di sostanza. Ecco perché Stefano Pioli, oltre ad Adrian Bernabè, che però rappresenta coloro che spruzzano qualità da ogni singolo poro, è interessato anche a Simon Sohm del Parma.

Chi è e come gioca — Nazionale svizzero, nato l'11 aprile 2001, di piede destro e alto ben 188 cm. Si tratta di un centrocampista ben strutturato fisicamente, capace di agire sia come mezzala che in una mediana a due. Grazie alla sua altezza, si presenta come un giocatore molto forte fisicamente, particolarmente abile nel gioco aereo e dotato anche di un ottimo tempo di inserimento. In fase di non possesso risulta spesso molto irruente, attuando un pressing particolarmente offensivo, mentre in fase di costruzione si limita a gestire il pallone in maniera molto semplice, scaricando la palla in maniera repentina per poi andare a riposizionarsi nel miglior modo possibile, per favorire i suoi compagni di squadra.

È un centrocampista di gamba, instancabile. Per caratteristiche ricorda molto Franck Kessié, che Pioli ha avuto al Milan e con il quale ci ha vinto anche lo Scudetto. E lo dimostrano anche i dati ottenuti in questa stagione a Parma. Infatti, insieme al portiere Suzuki, Sohm è lo stakanovista di questa stagione per la squadra crociata. 38 le presenze (una in Coppa Italia) quest'anno (assente solo contro il Monza alla 29ª giornata), quasi tutte da titolare, e 4 i gol all'attivo con Juventus, Bologna e due contro il Verona. Soltanto in 12 di queste partite ha terminato la sua partita prima del fischio finale e solo in un occasione ha iniziato la gara partendo dalla panchina. Insomma, un vero e proprio intoccabile, sia per Pecchia prima, che per Chivu poi.

Sohm o Bernabé? Dati a confronto — Per caratteristiche Sohm e Bernabè sono sicuramente due giocatori completamente diversi. Entrambi giocano da mezzala o nei due mediani, ma uno emerge per le sue grandi doti qualitative e l'altro per la sua grande forza fisica. Insieme si completano e anche dalla mappatura dell'immagine presente qui sotto lo si può capire. Dallo spagnolo quest'anno a Parma passavano tutti i palloni per la fase di costruzione, anche se è stato adattato da Pecchia in questo ruolo quasi da regista. È un giocatore che fino a qualche anno fa si muoveva in zone di campo anche più avanzate, molto spesso. Sohm invece è il classico tuttofare del centrocampo, che da avversario ti ritrovi sempre ovunque. Capace, grazie alle sue doti fisiche, di essere sempre presente sia in fase offensiva che difensiva.

L'interesse della Fiorentina — Dunque, la Fiorentina sembrerebbe essere molto interessata a questo calciatore, sicuramente anche più accessibile economicamente rispetto a Bernabè. Ancora non c'è in atto una trattativa vera e propria, ma i viola sono particolarmente incuriositi da Sohm. La richiesta del Parma, come raccolto da Violanews, si aggira attorno agli 8/9 milioni di euro (LA SITUAZIONE).