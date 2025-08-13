Sohm si presenta: “Io pagato tanto? Non mi frega nulla, voglio solo far bene”

Le dichiarazioni integrali del centrocampista svizzero dalla pancia da media center del Viola Park

Filippo Caroli Redattore 13 agosto 2025 (modifica il 13 agosto 2025 | 15:12)

A fronte di un esborso di 16 milioni bonus compresi, Simon Sohm è fin qui l'acquisto più oneroso dell'estate della Fiorentina. Svizzero classe 2001 arrivato dal Parma, il centrocampista si presenta oggi di fronte ai giornalisti in conferenza stampa. Leggi su Violanews le sue dichiarazioni integrali:

"Mi piace tanto il progetto e voglio alzare il livello aiutando la squadra. Con la mia qualità possiamo far bene quest'anno e questo è il mio obiettivo. Pioli? Ci ho parlato e mi ha detto che devo fare il mio gioco con corsa sia in difesa che in attacco e fisicità. Questo voglio fare"

Muscoli in mediana

"Sono uno che fa sia fase offensiva che difensiva. Se la squadra ha bisogno di questo, lo faccio"

Salto a Firenze

"Per me è bello aver iniziato con un gol dopo 8 minuti. Spero non sia il mio ultimo gol. Mi sento bene. Mi sono sentito bene in campo e voglio continuare così. La Fiorentina è un nuovo step nella mia carriera. Per me è perfetto essere qui dopo 'ultima stagione e voglio fare bene anche qui"

La trattativa

"Non ho avuto paura che la trattativa saltasse. Ho parlato con i miei agenti e avevo fiducia in loro e nel club. Alla fine sono felice di essere qui. Obiettivi? Abbiamo parlato anche con Pioli e i compagni. Vogliamo fare una bella stagione con tante vittorie. Vogliamo fare bene anche in Conference"

I gol nelle gambe

"Questo è un obiettivo personale, voglio segnare di più. Mi piace fare il centrocampista box to box e voglio alzare le reti segnate. Conference League? Stiamo lavorando molto bene, adesso penso che siamo pronti per fare tutte e tre le competizioni"

Idoli

"Il mio è Yaya Touré. Fa gol, assist e riesce a fare tutte le fase. Per me è il numero uno in assoluto"

L'alta valutazione

"Non mi frega nulla delle reazioni di chi pensa che sono stato pagato troppo (a Parma, ndr). Il mio obiettivo è fare più gol e assist possibile, il resto non è importante. Il numero? ho chiesto chi avesse il 7, mi hanno risposto che non era di nessuno e ho detto: perché no?"

Progetto Fiorentina

"Mi sento bene sia nel centrocampo a due che a tre. Non cambia nulla per me. Gioco bene sia a destra che a sinstra. L'importante è fare i punti."

Aneddoti sull'arrivo

"Ho parlato con tanti ragazzi e mi hanno aiutato tantissimo. Ho parlato con Gosens e Pongracic, che parlano tedesco e inglese. Mi hanno aiutato tanto e sono molto grato per questo"

La nazionale

"Questo è un obiettivo. Spero di riuscire a tornarci e fare questo step. Se faccio bene qui è probabile che giochi anche in nazionale"