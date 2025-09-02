Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della Nazionale Under 21. Le sue parole sul ct Silvio Baldini:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Ndour: “Balotelli un idolo. Baldini? Ci ha fatto dei discorsi molto profondi”
news viola
Ndour: “Balotelli un idolo. Baldini? Ci ha fatto dei discorsi molto profondi”
Le parole del centrocampista della Fiorentina dal ritiro della Nazionale
Stamattina ci ha fatto dei discorsi molto profondi raccontandoci della sua infanzia, ci ha detto che è la testa che comanda tutto. Ci ha spiegato che col giusto atteggiamento possiamo battere anche il Real Madrid. Olimpiade?Manca da tanto tempo a questa competizione seguita da tutto il mondo. Arrivarci significherebbe aver fatto un bel percorso all'Europeo, quindi sarebbero tutte belle cose.
L'idolo da piccolo—
Da piccolo ero un grande fan di Balotelli, ricordo bene la sua iconica esultanza con la Germania.
© RIPRODUZIONE RISERVATA