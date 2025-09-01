Viola News
Niente Under 21 per Comuzzo. Costretto a lasciare il ritiro

Pietro Comuzzo deve lasciare il ritiro della Nazionale Under 21. L'azzurro era stato convocato da Silvio Baldini
Redazione VN

Giornate movimentate per Pietro Comuzzo, dopo che la Fiorentina ha rifiutato l'offerta dell'Atalanta (QUI LA NEWS). Il difensore centrale ieri era stato sostituito da Stefano Pioli dopo il primo tempo di Torino. Il tecnico ha spiegato così la propria decisione: "Comuzzo aveva mal di stomaco e non se la sentiva. Potevo mettere Pablo, ma ho scelto Kouadio". Comuzzo intanto, è stato costretto lasciare il ritiro di Tirrenia, dove era con l'Under 21. A sostituirlo ci sarà Gabriele Guarino dell'Empoli.

