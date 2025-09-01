Adesso è ufficiale, Tariq Lamptey è un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo l'arrivo nella giornata di ieri a Firenze per sostenere le visite mediche (QUI IL VIDEO), il contratto del classe 2000 è stato depositato in lega, adesso la Fiorentina ha il suo vice Dodo. Ecco il comunicato ufficiale del club viola:
news viola
Ufficiale: Lamptey è un giocatore della Fiorentina! Il comunicato
"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tariq Lamptey dal Brighton & Hove Albion F.C. Lamptey, nato ad Hillingdon (UK) il 30 settembre 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea mentre, nelle ultime cinque stagioni, con la maglia del Brighton, ha collezionato 122 presenze tra Premier League, Europa League, FA Cup ed EFL Cup mettendo a segno 5 gol e fornendo 12 assist. Il nuovo calciatore viola vanta, inoltre, 11 presenze con la Nazionale maggiore del Ghana"
I dettagli: Lamptey arriva alla Fiorentina per una cifra complessiva di 6 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita da riconoscere al Brighton. Il suo stipendio sarà di 1,5 milioni per i prossimi 4 anni. Il 48 sarà il suo numero di maglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA