Adesso è ufficiale, Tariq Lamptey è un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo l'arrivo nella giornata di ieri a Firenze per sostenere le visite mediche (QUI IL VIDEO), il contratto del classe 2000 è stato depositato in lega, adesso la Fiorentina ha il suo vice Dodo. Ecco il comunicato ufficiale del club viola: