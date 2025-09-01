Ultima giornata di mercato che per Daniele Pradè si traduce soprattutto nelle uscite. Il ds viola sta cercando di piazzare gli ultimi esuberi, ma nel frattempo è arrivata anche un'offerta per Pietro Comuzzo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Comuzzo rimane a Firenze. No all’offerta last minute dell’Atalanta
calciomercato
VN – Comuzzo rimane a Firenze. No all’offerta last minute dell’Atalanta
L'Atalanta ci ha provato anche oggi per Pietro Comuzzo. Ma la Fiorentina ha detto no all'offerta dei bergamaschi
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'Atalanta si è fatta sotto per il difensore azzurro, offrendo 25 milioni, ma la Fiorentina ha risposto no. Comuzzo rimarrà a Firenze, e non verrà ceduto. Per lui si chiude una sessione di mercato turbolenta, con l'offerta dall'Arabia Saudita ed i rumors sulla Premier League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA