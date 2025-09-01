VN – Comuzzo rimane a Firenze. No all’offerta last minute dell’Atalanta

L'Atalanta ci ha provato anche oggi per Pietro Comuzzo. Ma la Fiorentina ha detto no all'offerta dei bergamaschi

Ultima giornata di mercato che per Daniele Pradè si traduce soprattutto nelle uscite. Il ds viola sta cercando di piazzare gli ultimi esuberi, ma nel frattempo è arrivata anche un'offerta per Pietro Comuzzo .

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'Atalanta si è fatta sotto per il difensore azzurro, offrendo 25 milioni, ma la Fiorentina ha risposto no. Comuzzo rimarrà a Firenze, e non verrà ceduto. Per lui si chiude una sessione di mercato turbolenta, con l'offerta dall'Arabia Saudita ed i rumors sulla Premier League.