Lindelof va all’Aston Villa: “Era la scelta giusta, questo è un grande club”

Poteva essere lui l'ultimo colpo di mercato in casa Fiorentina, ed invece ha scelto l'Inghilterra. Dopo essere stato vicino a vestire la maglia viola, Victor Lindelof vestirà quella dell'Aston Villa. Lo svedese resta quindi in Premier, e giocherà l'Europa League. Il club ha annunciato ufficialmente il suo arrivo, queste le sue parole: "Questo è un grandissimo club. Ero super eccitato quando ho sentito che l'Aston Villa mi cercava. Ho parlato con mia moglie, e abbiamo subito pensato che fosse una mossa giusta. Sono emozionato di far parte di questo club"