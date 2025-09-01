Viola News
Lindelof va all’Aston Villa: “Era la scelta giusta, questo è un grande club”

Victor Lindelof è sfumato definitivamente per la Fiorentina. L'Aston Villa ha annunciato ufficialmente lo svedese
Poteva essere lui l'ultimo colpo di mercato in casa Fiorentina, ed invece ha scelto l'Inghilterra. Dopo essere stato vicino a vestire la maglia viola, Victor Lindelof vestirà quella dell'Aston Villa. Lo svedese resta quindi in Premier, e giocherà l'Europa League. Il club ha annunciato ufficialmente il suo arrivo, queste le sue parole: "Questo è un grandissimo club. Ero super eccitato quando ho sentito che l'Aston Villa mi cercava. Ho parlato con mia moglie, e abbiamo subito pensato che fosse una mossa giusta. Sono emozionato di far parte di questo club"

