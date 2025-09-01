VN – Barak saluta la Fiorentina: il ceco scende a giocare in Serie B

Infatti, il centrocampista è vicinissimo a trovare una nuova sistemazione, sempre in Italia.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe stato definito il prestito secco dell'ex Verona alla Sampdoria, in Serie B, fino al termine della stagione. Su di lui c'era anche l'interesse del Venezia. Trattandosi di prestito, e avendo il calciatore il contratto in scadenza nel 2026, dovrà anche arrivare il rinnovo di contratto con il club viola.