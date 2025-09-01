VN – Barak saluta la Fiorentina: il ceco scende a giocare in Serie B

Dopo aver fatto di tutto per farsi notare da Stefano Pioli, soprattutto prima del ritiro, Antonin Barak, rimasto come esubero in casa Fiorentina fino a questo momento, si prepara a salutare.
Antonin Barak ad un passo dal salutare la Fiorentina, ancora una volta in prestito: andrà a giocare in un club di Serie B
Infatti, il centrocampista è vicinissimo a trovare una nuova sistemazione, sempre in Italia.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe stato definito il prestito secco dell'ex Verona alla Sampdoria, in Serie B, fino al termine della stagione. Su di lui c'era anche l'interesse del Venezia. Trattandosi di prestito, e avendo il calciatore il contratto in scadenza nel 2026, dovrà anche arrivare il rinnovo di contratto con il club viola.
