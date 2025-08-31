Come è andato l’esordio di Piccoli con la Fiorentina: tante sponde e una chance

La scelta di Stefano Pioli è stata chiara, una Fiorentina più offensiva. Questo si è tradotto nell'esordio di Roberto Piccoli in maglia viola, dal primo minuto, al fianco di Moise Kean e Albert Gudmundsson. Il centravanti bergamasco si è reso protagonista di tante sponde e duelli, cercandosi molto con i compagni d'attacco.