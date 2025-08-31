La scelta di Stefano Pioli è stata chiara, una Fiorentina più offensiva. Questo si è tradotto nell'esordio di Roberto Piccoli in maglia viola, dal primo minuto, al fianco di Moise Kean e Albert Gudmundsson. Il centravanti bergamasco si è reso protagonista di tante sponde e duelli, cercandosi molto con i compagni d'attacco.
Come è andato l’esordio di Piccoli con la Fiorentina: tante sponde e una chance
Una prima subito con tantissimi duelli per il nuovo arrivato
Al 34' del primo tempo l'occasione per segnare all'esordio: Gudmundsson ha fatto correre Sohm, incrocio di Piccoli che ha dettato il passaggio e ricevuto a tu per tu con Israel, bella parata del portiere granata in uscita a negare la gioia personale all'attaccante.
