Comuzzo sostituito all’intervallo: cosa filtra sulle motivazioni del cambio

La partita di Pietro Comuzzo contro il Torino è durata appena un tempo: come accaduto a Ranieri a Cagliari , anche il terzo di destra numero 15 è stato lasciato negli spogliatoi all'intervallo da Pioli, che al suo posto ha inserito l'ancor più giovane Kouadio .

Non è parso di ravvisare problemi fisici per il centrale friulano, anche se Pioli è stato chiaro giovedì dopo la rimonta sul Polissya: "Potessi, i cambi in difesa li eviterei". Rimane comunque possibile che la motivazione del cambio sia tattica, come sette giorni fa, con l'occasione di Simeone nella prima frazione che è arrivata proprio dal fianco sinistro viola. Seguiranno aggiornamenti nel corso della serata.