I convocati del Torino: la prima per Asllani, out due difensori

Il Torino ufficializza i 24 convocati in vista della Fiorentina. C'è Asslani, presente ovviamente l'ex Biraghi
A poche ore da Torino-Fiorentina, i granata hanno annunciato i convocati per il match. Il torino è già davanti ad una sfida cruciale, vista la pesantissima sconfitta per 5-0 contro l'Inter. Marco Baroni chiama per la prima volta il neo-arrivato Asslani. Out i due difensori Schuurs e Ismajli, con l'olandese che non vede il campo da moltissimi mesi. L'elencio ufficiale:

I 24 di Baroni

Aboukhlal

Adams

Anjorin

Asllani

Biraghi

Casadei

Coco

Dembélé

Gineitis

Ilic

Ilkhan

Israel

Lazaro

Maripan

Masina

Ngonge

Njie

Paleari

Pedersen

Popa

Simeone

Tameze

Vlasic

Zapata

