I convocati del Torino: la prima per Asllani, out due difensori

A poche ore da Torino-Fiorentina, i granata hanno annunciato i convocati per il match. Il torino è già davanti ad una sfida cruciale, vista la pesantissima sconfitta per 5-0 contro l'Inter. Marco Baroni chiama per la prima volta il neo-arrivato Asslani. Out i due difensori Schuurs e Ismajli, con l'olandese che non vede il campo da moltissimi mesi. L'elencio ufficiale:
I 24 di Baroni—
Aboukhlal
Adams
Anjorin
Asllani
Biraghi
Casadei
Coco
Dembélé
Gineitis
Ilic
Ilkhan
Israel
Lazaro
Maripan
Masina
Ngonge
Njie
Paleari
Pedersen
Popa
Simeone
Tameze
Vlasic
Zapata
