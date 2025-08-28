Il mercato procede, e la Fiorentina piazza un nuovo colpo. Non si tratta però di un acquisto che riguarda la prima squadra di Stefano Pioli (almeno per ora), ma di un acquisto che farà felice Daniele Galloppa. La società viola ha infatti ufficializzato il trasferimento di Sulayman Jallow, attaccante ormai ex Rimini. Questo il comunicato del club:
Ufficiale: la Fiorentina prende Jallow. Sarà aggregato alla Primavera
"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sulayman Jallow, attaccante classe 2007, proveniente dal Rimini FC.
Il giovane calciatore sarà aggregato alla Primavera, a disposizione di Mister Galloppa per la stagione sportiva 2025/26.
