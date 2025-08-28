Ufficiale: la Fiorentina prende Jallow. Sarà aggregato alla Primavera

Nuovo annuncio in casa Fiorentina. La società ha appena comunicao l'acquisto del classe 2007 Yallow

Il mercato procede, e la Fiorentina piazza un nuovo colpo. Non si tratta però di un acquisto che riguarda la prima squadra di Stefano Pioli (almeno per ora), ma di un acquisto che farà felice Daniele Galloppa. La società viola ha infatti ufficializzato il trasferimento di Sulayman Jallow, attaccante ormai ex Rimini. Questo il comunicato del club: