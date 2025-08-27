Viola News
Conference, Fiorentina-Polissya al Mapei: le informazioni per i tifosi

Il club gigliato ha rilasciato sul proprio sito delle informazioni utili per i tifosi per la sfida di domani sera al Mapei Stadium
Domani sera al Mapei Stadium il ritorno della sfida tra Fiorentina e Polissya. Lo 0-3 dell'andata dà un grande vantaggio ai viola, che domani vorrà chiudere la pratica. Il club gigliato ha rilasciato sul proprio sito delle informazioni utili per i tifosi:

ACF Fiorentina, in vista della gara di ritorno dei Play Off di Conference League contro il Polissya ,che si disputerà domani, giovedì 28 agosto alle ore 20:00, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, informa i propri tifosi che:

  • Sarà in vigore il Regolamento d’uso dell’ U.S. Sassuolo, reperibile a questo indirizzo: https://www.acffiorentina.com/getContentAsset/b75369d8-3c47-436c-aef8-da412f9cad89/19f907e4-0a53-4ae6-8e45-26658ac24c6c/Regolamento-stadio-Mapei-Stadium.pdf?language=it

  • Per i Tifosi che assisteranno alla gara dalla Tribuna Est è a disposizione il seguente parcheggio

    • (dal Casello Reggio Emilia prendere Via Gramsci e poi via Tegani, seguire indicazioni “Tribuna Nord” – Parcheggio esclusivo: Piazzale Romano / Piazzale Lari):

  • Piazzale Felice Romano: https://maps.app.goo.gl/mothrPtRFq9Urw7A8

  • Per i Tifosi che assisteranno alla gara dalla Tribuna Ovest è a disposizione fino ad esaurimento il seguente parcheggio:

  • Piazzale del Grosso: https://maps.app.goo.gl/r9btZ4PfoCPLVYMAA;

