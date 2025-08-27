Domani sera al Mapei Stadium il ritorno della sfida tra Fiorentina e Polissya. Lo 0-3 dell'andata dà un grande vantaggio ai viola, che domani vorrà chiudere la pratica. Il club gigliato ha rilasciato sul proprio sito delle informazioni utili per i tifosi:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Conference, Fiorentina-Polissya al Mapei: le informazioni per i tifosi
news viola
Conference, Fiorentina-Polissya al Mapei: le informazioni per i tifosi
Il club gigliato ha rilasciato sul proprio sito delle informazioni utili per i tifosi per la sfida di domani sera al Mapei Stadium
ACF Fiorentina, in vista della gara di ritorno dei Play Off di Conference League contro il Polissya ,che si disputerà domani, giovedì 28 agosto alle ore 20:00, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, informa i propri tifosi che:
(dal Casello Reggio Emilia prendere Via Gramsci e poi via Tegani, seguire indicazioni “Tribuna Nord” – Parcheggio esclusivo: Piazzale Romano / Piazzale Lari):
© RIPRODUZIONE RISERVATA