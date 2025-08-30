Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina, le scelte per il Torino: escluso Richardson! Dentro Piccoli e Caviglia

news viola

Fiorentina, le scelte per il Torino: escluso Richardson! Dentro Piccoli e Caviglia

Richardson
Le convocazioni ufficiali della Fiorentina in vista della gara di Torino contro i granata
Redazione VN

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Torino, valida per la seconda giornata di campionato, in programma domenica alle 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino.

Rispetto alle prime uscita stagionale non mancano le novità. Restano esclusi Richardson, complice (probabilmente) una situazione di mercato ancora in evoluzione, e Lucas Beltrán, al quarto (forzato) forfait consecutivo.

Pioli potrà però contare su due volti nuovi: Hans Nicolussi Caviglia, e l’attaccante Roberto Piccoli, chiamato a dare freschezza al reparto avanzato. Convocati regolarmente anche i big, da Dzeko a Kean, passando per Gudmundsson e Mandragora, oltre a De Gea tra i pali.

Questa la lista completa dei convocati viola: Comuzzo, Dodô, De Gea, Džeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Marí, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongračić, Ranieri, Sabiri, Sohm, Viti.

Leggi anche
Ufficiale: la Fiorentina prende Jallow. Sarà aggregato alla Primavera
Ferdinand: “Chiunque ha allontanato De Gea dallo United dovrebbe essere licenziato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA