La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Torino, valida per la seconda giornata di campionato, in programma domenica alle 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino.
news viola
Fiorentina, le scelte per il Torino: escluso Richardson! Dentro Piccoli e Caviglia
Rispetto alle prime uscita stagionale non mancano le novità. Restano esclusi Richardson, complice (probabilmente) una situazione di mercato ancora in evoluzione, e Lucas Beltrán, al quarto (forzato) forfait consecutivo.
Pioli potrà però contare su due volti nuovi: Hans Nicolussi Caviglia, e l’attaccante Roberto Piccoli, chiamato a dare freschezza al reparto avanzato. Convocati regolarmente anche i big, da Dzeko a Kean, passando per Gudmundsson e Mandragora, oltre a De Gea tra i pali.
Questa la lista completa dei convocati viola: Comuzzo, Dodô, De Gea, Džeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Marí, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongračić, Ranieri, Sabiri, Sohm, Viti.
