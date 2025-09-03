Graziani: “Fiorentina da quinto posto, ma tocca a Pioli trovare il modulo giusto”

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni del Pentasport per analizzare la situazione della Fiorentina. Tra i temi toccati, la gestione dell’attacco da parte di Stefano Pioli, le scelte tattiche ancora da definire e le potenzialità di una squadra che, secondo Graziani, può ambire al quinto posto se esprime tutto il suo valore.
Le parole di Ciccio Graziani ai microfoni del Pentasport: "Questa Fiorentina può ambire al quinto posto"
La Fiorentina ha Kean, Dzeko e Piccoli; adesso sta a Pioli capire quale sia il modulo migliore per far esprimere al meglio questa squadra. Se vuoi giocare con le due punte devi lavorare u quell'aspetto affinché ricevano più palloni possibili dentro l'area per essere pericolosi; le punte vanno messe in condizioni di segnare, ma non so cosa ha in mente Pioli. Se questa squadra tira fuori tutto ciò che è nelle sue possibilità può ambire al quinto posto. Napoli e Inter sono 3 gradini sopra le altre, poi c'è la Juve e dopodiché ci sono Fiorentina, Lazio, Roma Bologna etc.. e io sono sicuro che la Fiorentina può giocarsela con tutte. La Fiorentina ha fatto 4 trasferte in 15 giorni, è normale che ci sia una rotazione tra i giocatori; questo non è u problema bensì una risorsa. Ho sempre avuto l'impressione che il portiere l'abbia toccata e l'ha mandato controtempo. Ho una grande considerazione di Kean, ma deve maturare anche per quanto riguarda il rispetto degli avversari.
