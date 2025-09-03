L'inizio di stagione di Fabiano Parisi è stato complesso, soprattutto con l'ingresso a Cagliari e nel primo tempo di Reggio Emilia. Come scrive il Corriere dello Sport, con la promozione di Fortini a vice-Gosens, l'ex Empoli sembra al passo d'addio. Ed in effetti negli ultimi giorni di mercato, la società ha provato a cederlo. Anche un prestito sarebbe stato accettato, ma alla fine non è arrivata la proposta giusta.
Cor.Sport: “La Fiorentina voleva cedere Parisi. Deve convincere Pioli”
Fabiano Parisi ed una permanenza a Firenze in bilico. Pioli non è convinto, ma l'offerta giusta non è arrivata
Pioli ci pensa—
Stefano Pioli non è parso convinto da Parisi, preferendogli proprio Fortini, anche per la sua duttilità. Parisi ora deve affrontare la concorrenza di due giocatori nello stesso ruolo, un compito non semplice per lui. Il suo contratto scade nel 2028, ed il rinnovo fino al 2029 non è ancora fatto secondo il quotidiano. Questi saranno mesi importanti per lui.
