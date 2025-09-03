Cor.Sport: “La Fiorentina voleva cedere Parisi. Deve convincere Pioli”

Fabiano Parisi ed una permanenza a Firenze in bilico. Pioli non è convinto, ma l'offerta giusta non è arrivata

L'inizio di stagione di Fabiano Parisi è stato complesso, soprattutto con l'ingresso a Cagliari e nel primo tempo di Reggio Emilia. Come scrive il Corriere dello Sport, con la promozione di Fortini a vice-Gosens, l'ex Empoli sembra al passo d'addio. Ed in effetti negli ultimi giorni di mercato, la società ha provato a cederlo. Anche un prestito sarebbe stato accettato, ma alla fine non è arrivata la proposta giusta.