Cor.Sport: “Comuzzo, tutte le incredibili cifre saudite. Un no pesante”

L'offerta dell'Al-Hilal per Pietro Comuzzo è stata altissima. Il no del ragazzo è stata una scelta chiara sul suo futuro

Pietro Comuzzo è stato uno dei gioielli maggiormente richiesti sul mercato. Da un paio di stagioni la politica dei club sauditi è cambiata, non più solo nomi a fine corsa, ma anche giovani da far crescere. Comuzzo rientrava in questa ottica, con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi che ci ha provato seriamente. Come scritto dal Corriere dello Sport, la sua cessione avrebbe potuto far rientrare economicamente la società. Ma Comuzzo ha detto no, preferendo rimanere a Firenze

Che offerta

I sauditi erano arrivati a mettere sul piatto ben 40 milioni. Inoltre avrebbero garantito al ragazzo uno stipendio da 7-8 milioni per stagione, cifre da capogiro. La Fiorentina avrebbe anche accettato l'offerta, ma come detto, la volontà del ragazzo è stata decisiva. Ora Comuzzo è libero dai pensieri estivi, e può concentrarsi solo sul campo, con la testa sgombra.