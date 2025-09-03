Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Galli: “Nicolussi mi incuriosisce, ma la mediana viola ha mostrato limiti”

news viola

R. Galli: “Nicolussi mi incuriosisce, ma la mediana viola ha mostrato limiti”

Galli Fiorentina
Riccardo Galli analizza il mercato viola: “Attacco importante, ma il centrocampo ha messo in difficoltà anche la fase offensiva. Curioso di vedere Nicolussi.”
Redazione VN

Riccardo Galli, ospite negli studi del Pentasport, si è soffermato sull'operato della dirigenza viola in questa sessione di mercato. Le sue dichiarazioni:

Nicolussi Caviglia

—  

Nicolussi? Come profilo mi piace molto, sono curioso di vederlo all'opera nella Fiorentina di Pioli che lo ha fortemente voluto. Il centrocampo, in queste prime uscite, è il reparto che mi ha fatto scattare l'allarme ma credo che sia così anche per Pioli; e queste difficoltà del centrocampo hanno messo in difficoltà anche il reparto offensivo della Fiorentina. Nel centrocampo a 5 potremmo vedere tutte le qualità di questo ragazzo.

Il mercato

—  

Io ho dato un 7. In attacco hai tenuto Kean, riscattato Gud, preso Dzeko a zero e Piccoli. Il centrocampo è il reparto che penalizza un po' mentre la difesa, secondo me, ha pagato il mancato affare Comuzzo perché è chiaro che con uscita del genere poi pupi andare a migliorarti.

I tre attaccanti

—  

A me piace immaginare una Fiorentina con un reparto offensivo folto, ma questa dirompenza di questo attacco così importante non si è vista. Il rapporto mediana-attacco ha penalizzato il reparto offensivo viola: a Torino Gud ha svariato molto la posizione, Kean non aveva punti di riferimento.. ma questa idea mi piace e non vedo l'ora di rivederla.

Leggi anche
Amoruso: “Mercato da 7, ma mi aspettavo un leader a centrocampo”
Segui “A Pranzo Con Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA