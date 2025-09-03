R. Galli: “Nicolussi mi incuriosisce, ma la mediana viola ha mostrato limiti”

Riccardo Galli, ospite negli studi del Pentasport, si è soffermato sull'operato della dirigenza viola in questa sessione di mercato. Le sue dichiarazioni:
Riccardo Galli analizza il mercato viola: “Attacco importante, ma il centrocampo ha messo in difficoltà anche la fase offensiva. Curioso di vedere Nicolussi.”
Nicolussi? Come profilo mi piace molto, sono curioso di vederlo all'opera nella Fiorentina di Pioli che lo ha fortemente voluto. Il centrocampo, in queste prime uscite, è il reparto che mi ha fatto scattare l'allarme ma credo che sia così anche per Pioli; e queste difficoltà del centrocampo hanno messo in difficoltà anche il reparto offensivo della Fiorentina. Nel centrocampo a 5 potremmo vedere tutte le qualità di questo ragazzo.
Io ho dato un 7. In attacco hai tenuto Kean, riscattato Gud, preso Dzeko a zero e Piccoli. Il centrocampo è il reparto che penalizza un po' mentre la difesa, secondo me, ha pagato il mancato affare Comuzzo perché è chiaro che con uscita del genere poi pupi andare a migliorarti.
A me piace immaginare una Fiorentina con un reparto offensivo folto, ma questa dirompenza di questo attacco così importante non si è vista. Il rapporto mediana-attacco ha penalizzato il reparto offensivo viola: a Torino Gud ha svariato molto la posizione, Kean non aveva punti di riferimento.. ma questa idea mi piace e non vedo l'ora di rivederla.
