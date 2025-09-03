Viola News
Amoruso: “Mercato da 7, ma mi aspettavo un leader a centrocampo”

Lorenzo Amoruso
Le parole di Lorenzo Amoruso sulla Fiorentina di Stefano Pioli. Secondo l'ex difensore viola, la rosa della Fiorentina è sopra la media ma manca qualcosa..
Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole sulla Fiorentina di Stefano Pioli:

La Fiorentina ha speso tanto? Visti i sentori, e l'anno del centenario, era plausibile uno sforzo della società per poter regalare qualcosa alla città. Mi aspettavo un mercato importante, contentissimo? Direi contento, a centrocampo mi aspettavo il vero colpo: un giocatore di forza, esperienza e personalità. Se devo dare un voto al mercato direi 7. Nessuno può dire che la Fiorentina ha una rosa scarsa o normale: la rosa di Pioli è sopra la media. Ad ora questa squadra ha espresso poco sul campo, non so se è per il modulo o per i carichi di lavoro; dopo questa sosta potremmo vedere il livello di questa squadra. La Fiorentina ha trattenuto tutti i big della rosa? Quest'anno la volontà dei giocatori di andare via c'era e non c'era, e questo ti fa capire quanto i calciatori fossero legati a Firenze.

La griglia di partenza

—  

Napoli, Inter, Juve, Milan e Roma sono davanti alla Fiorentina. Le altre se la giocheranno con la squadra di Pioli, L'Atalanta è un'incognita, al Bologna sono partiti giocatori importanti. La Fiorentina la vedo come quinta/sesta forza del campionato, poi se i nuovi arrivati iniziano ad amalgamarsi bene e gli errori dello scorso anno vengono cancellati allora puoi ambire più in alto.

Nicolussi Caviglia

—  

Per me è stato preso per affiancare Fagioli, poi dipenderà anche dalle partite. Penso che la miglior Fiorentina vista l'anno scorso è stata quando c'erano due giocatori di qualità in mezzo al campo.

 

