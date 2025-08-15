VIDEO – Fallo di El Kaabi in amichevole. Conte una furia col giustiziere di Atene

Il Napoli super 2 a 1 l'Olympiacos in amichevole grazie alle reti di Politano e Lucca. Ma nonostante la partita non contasse nulla ai fini del risultato, l'agonismo non è decisamente mancato. Tanto che il tecnico azzurro Antonio Conte ha perso le staffe quando El Kaabi, match winner della finale di Atene del 2023, è entrato duro su Rrahmani. Le immagini del parapiglia che si è generato concesse da Dazn.