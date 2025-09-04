Kean costretto agli straordinari? Scamacca lascia Coverciano per infortunio

Tegola per Rino Gattuso e la sua Italia. Questa mattina ha infatti lasciato il ritiro azzurro Gianluca Scamacca, uno degli attaccanti convocati dal ct. L'ex Sassuolo era alle prese con un'infiammazione del collaterale del ginocchio sinistro da qualche giorno e la situazione non è migliorata. Per questo motivo il ct lo ha liberato questa mattina e non è prevista la sostituzione del ragazzo. Da capire chi giocherà in attacco contro Estonia e Israele con il roster dei numeri 9 che può adesso contare su Kean, Retegui ed Esposito.