Pioli, dalle due punte al dubbio Gudmundsson: cosa filtra in vista del Napoli

Terminata la sosta, la Fiorentina ripartirà dal Franchi contro il Napoli: tutti i dubbi di Stefano pioli su modulo e giocatori

Matteo Bardelli Redattore 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 12:35)

Sono tanti i dubbi in casa Fiorentina in vista della ripartenza del campionato, dopo la sosta, contro il Napoli al Franchi. Stefano Pioli ha già avuto una settimana a disposizione per trovare una soluzione e da domani ne inizierà una nuova, ma c'è un problema: molti dei titolari sono con le rispettive nazionali. Per questo motivo il tecnico viola dovrà studiare molto attentamente come affrontare la corazzata di Antonio Conte, soprattutto perché riproporre il 3-4-1-2 visto a Torino potrebbe essere rischioso.

Come sta Gudmundsson? — Intanto vi saranno da valutare le condizioni di Albert Gudmundsson, uscito per infortunio con la sua Islanda dopo avere segnato un gol e realizzato un assist. L'ex Genoa farà a ritorno a Firenze nella giornata di domani e svolgerà subito tutti i test del caso per capire le condizioni della sua caviglia dopo la distorsione, nonostante il ct dell'Islanda abbia già tranquillizzato tutti. Nel caso in cui non dovesse recuperare, ecco che potrebbe arrivare una grandissima occasione per Jacopo Fazzini, visto bene in queste prime apparizioni in maglia viola. Ma valutiamo meglio la situazione.

I dubbi di Pioli — Stefano Pioli è stato chiaro, la Fiorentina giocherà con l'attacco a due quest'anno. Ma anche contro le big? L'assist di Gattuso con l'Italia favoreggerà molto anche il tecnico viola scegliendo di farlo giocare in coppia con Retegui, abituandolo a dividersi i compiti con un altro attaccante. Piccoli ne ha parlato un gran bene del suo compagno di reparto, senza dimenticarsi di Dzeko. Ai microfoni de La Nazione si è raccontato come una punta centrale, anche se è in grado di muoversi accanto ad un altro compagno di reparto. Tutto fa pensare che l'allenatore della Fiorentina continui con questa scelta delle due punte, ma ci sarà da capire se anche in situazioni come quella alle porte rimarrà delle stesse idee.

Le due ipotesi — Con il dubbio Gudmundsson, infatti, ecco la possibilità di un ritorno al centrocampo a tre, magari inserendo Nicolussi Caviglia come perno e Fagioli e uno tra Sohm e Mandragora dall'altro lato. Un modo per andare a rinforzare il centrocampo, visto che difronte si presenteranno dei calciatori di un certo livello (De Bruyne, McTominay, Zambo Anguissa e Lobotka). Serviranno delle marcature ben strette, senza lasciare un minimo di spazio a nessuno di loro. Ecco perché, oltre a questa idea, potrebbe ripresentarsi quella dei due trequartisti alle spalle di una punta (3-4-2-1, dunque). Sono molti i dubbi che Pioli dovrà sciogliersi durante questa settimana, aspettando anche i rientri dei vari nazionali, perché dopo i due punti nelle prime due giornate, adesso inizieranno ad arrivare sfide una più difficile dell'altra.