F. Casini a VN: “Questa Fiorentina mi piace. Franchi? Ancora un cantiere”

Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli che con la sua opera ha agevolato la costruzione del Viola Park è al momento consigliere comunale di Firenze ma, come potrete leggere più in basso, adesso ha un altro obiettivo personale. Ma Casini è anche un grande tifoso della Fiorentina e a lui, vicino al Presidente Commisso e alla dirigenza viola, abbiamo voluto chiedere il parere sul momento e sul futuro della Fiorentina.