Piccoli: “Kean forza della natura, ma non dimenticate Dzeko. Pioli è diretto”

"Moise è un campione. E' un centravanti che ho sempre seguito con attenzione. E' una forza della natura. E comunque non dimenticate che qui c'è anche Dzeko"
Non solo Roberto Piccoli, l'attacco della Fiorentina sarà composto anche da Moise Kean ed Edin Dzeko. Ecco le parole dell'attaccante viola sui compagni di reparto, ma anche su Stefano Piolinell'intervista alla Nazione:

Kean, Dzeko e Piccoli. Che attacco! Cosa faresti al Fantacalcio?

Io non ci gioco, ma... se questo può servire agli appassionati, posso dire che voglio fare al meglio il mio lavoro, segnare il più possibile per aiutare la Fiorentina ad essere fra le protagoniste del campionato.

L'intesa con Kean come procede?

Moise è un campione. E' un centravanti che ho sempre seguito con attenzione. E' una forza della natura. E comunque non dimenticate che qui c'è anche Dzeko. Un bomber con un curriculum strepitoso. Ha segnato ovunque, in Italia e in tutta Europa. E' straordinario.

Il tuo ruolo?

Io sono una punta centrale e sono anche un attaccante che può muoversi accanto al centravanti.

Pioli?

Molto positivo. Perché Pioli è uno spontaneo, sincero e che ti dice le cose in faccia. E' un grande allenatore ed è anche una persona, un uomo diretto nei rapporti. Sotto questo aspetto sono molto simile a lui, l'avrete capito.

