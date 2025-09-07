Piccoli: “Kean forza della natura, ma non dimenticate Dzeko. Pioli è diretto”

L'intesa con Kean come procede?
Moise è un campione. E' un centravanti che ho sempre seguito con attenzione. E' una forza della natura. E comunque non dimenticate che qui c'è anche Dzeko. Un bomber con un curriculum strepitoso. Ha segnato ovunque, in Italia e in tutta Europa. E' straordinario.
Il tuo ruolo?
Io sono una punta centrale e sono anche un attaccante che può muoversi accanto al centravanti.
Pioli?
Molto positivo. Perché Pioli è uno spontaneo, sincero e che ti dice le cose in faccia. E' un grande allenatore ed è anche una persona, un uomo diretto nei rapporti. Sotto questo aspetto sono molto simile a lui, l'avrete capito.
