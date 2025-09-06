Alessandro Bocci, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante "Il Pentasport". Ecco le sue parole:
Bocci: "Kean si è sbloccato, ecco cosa mi ha detto. Gud? Lunedì la verità"
Le parole di Alessandro Bocci, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante "Il Pentasport".
Primo tempo dell'Italia è stato sfortunato, la porta sembrava stregata. Lo stesso Kean si è mangiato un gol, ma non si è mai scoraggiato. Nel secondo tempo siamo riusciti a sfondare la difesa dell'Estonia. Kean ha giocato un'ottima partita, finalmente si è sbloccato, ha lavorato molto bene in coppia con Retegui. Questo ci fa pensare che potrà giocare benissimo anche con Piccoli. Ieri in zona mista mi ha confidato che non ha problemi a giocare con un altro attaccante. Gudmundsson? Lunedì avremo la verità, dipende da come si allenerà con i compagni in vista del Napoli. Con la squadra di Conte sarà dura, hanno un centrocampo fisico e di qualità. Opterei per un centrocampo a tre, non a due.
