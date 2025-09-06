Viola News
Bocci: “Kean si è sbloccato, ecco cosa mi ha detto. Gud? Lunedì la verità”

Kean Nazionale
Le parole di Alessandro Bocci, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante "Il Pentasport".
Alessandro Bocci, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante "Il Pentasport". Ecco le sue parole:

Primo tempo dell'Italia è stato sfortunato, la porta sembrava stregata. Lo stesso Kean si è mangiato un gol, ma non si è mai scoraggiato. Nel secondo tempo siamo riusciti a sfondare la difesa dell'Estonia. Kean ha giocato un'ottima partita, finalmente si è sbloccato, ha lavorato molto bene in coppia con Retegui. Questo ci fa pensare che potrà giocare benissimo anche con Piccoli. Ieri in zona mista mi ha confidato che non ha problemi a giocare con un altro attaccante. Gudmundsson? Lunedì avremo la verità, dipende da come si allenerà con i compagni in vista del Napoli. Con la squadra di Conte sarà dura, hanno un centrocampo fisico e di qualità. Opterei per un centrocampo a tre, non a due.

