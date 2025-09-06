Lo scopritore di Comuzzo: “Ha scelto Firenze ai soldi. Pioli lo aiuterà”

Vittorio Fioretti, scopritore di Pietro Comuzzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
L'opinione di Vittorio Fioretti, scopritore di Pietro Comuzzo, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sul giovane classe 2005
Comuzzo ha fatto una scelta importantissima rimanendo a Firenze. Con tutte le voci che ci sono state, ha avuto delle sensazioni diverse, anche pensando ai soldi. Purtroppo in questo periodo ha avuto difficoltà anche in campo. Ruolo? Per me dovrebbe giocare al centro, ma si può adattare benissimo sulla destra. L'anno scorso era partito benissimi, con Palladino che l'aveva preso sotto la sua ala. Pioli gioca in maniera diversa, starà a lui trovargli la posizione giusta in campo. È un grande allenatore, di personalità. Penso che piano piano tornerà a essere quello visto l'anno scorso.
