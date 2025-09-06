Brovarone: “Può essere l’anno buono per la Fiorentina. Sohm possibile sorpresa”

Su Comuzzo—
"Ho un enorme rispetto per Comuzzo, un ragazzo per bene in campo e fuori. Non so quanto lui possa essere stato davvero felice di vedere una società che era pronto a cederlo, secondo me giustamente a quelle cifre. A 40 milioni un difensore si può cedere, ma sarebbe stato un peccato. Sarebbe meraviglioso per me che Comuzzo rimanesse 10 anni alla Fiorentina".
Sul mercato—
"I giocatori importanti adesso considerano la Fiorentina una meta ambita, lo so per esperienza diretta. La politica di questa società è quella di stare attenta ai bilanci e dare grande stabilità, non ci saranno mai acquisti folli. L'acquisto di Piccoli a quelle cifre è un segnale incoraggiante, anche se il tifoso vorrebbe sempre sognare. Io sono allineato al percorso di questa società e sono fiducioso, credo che dopo questo mercato possa essere l'anno buono per fare un ulteriore step in avanti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA