Brovarone: “Può essere l’anno buono per la Fiorentina. Sohm possibile sorpresa”

Le riflessioni dell'opinionista sulla Fiorentina di oggi e di domani: "Sarebbe meraviglioso che Comuzzo restasse 10 anni, ma è giusto che certe offerte siano prese in considerazione"

"Ho sentito un'apertura da Pioli per poter rivedere anche qualcosa sul piano tattico. Giocare con 2 attaccanti ti dà maggiore peso in area, però a centrocampo soffri un po', non so se è un problema numerico oppure solo di una condizione fisica che non è ancora ottimale. Sohm è forse il giocatore da cui mi aspetto di più, quando sarà al top della condizione, mi è già piaciuto per come sta in campo e come si muove, per me potrebbe essere una bella sorpresa di questa Fiorentina".