Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Può essere l’anno buono per la Fiorentina. Sohm possibile sorpresa”

news viola

Brovarone: “Può essere l’anno buono per la Fiorentina. Sohm possibile sorpresa”

Brovarone: “Può essere l’anno buono per la Fiorentina. Sohm possibile sorpresa” - immagine 1
Le riflessioni dell'opinionista sulla Fiorentina di oggi e di domani: "Sarebbe meraviglioso che Comuzzo restasse 10 anni, ma è giusto che certe offerte siano prese in considerazione"
Redazione VN

Bernardo Brovarone è intervenuto quest'oggi a Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina durante questa sosta del campionato. Queste le parole dell'opinionista (che tornerà su Violanews domenica 14 post Napoli):

"Ho sentito un'apertura da Pioli per poter rivedere anche qualcosa sul piano tattico. Giocare con 2 attaccanti ti dà maggiore peso in area, però a centrocampo soffri un po', non so se è un problema numerico oppure solo di una condizione fisica che non è ancora ottimale. Sohm è forse il giocatore da cui mi aspetto di più, quando sarà al top della condizione, mi è già piaciuto per come sta in campo e come si muove, per me potrebbe essere una bella sorpresa di questa Fiorentina".

LEGGI ANCHE

Su Comuzzo

—  

"Ho un enorme rispetto per Comuzzo, un ragazzo per bene in campo e fuori. Non so quanto lui possa essere stato davvero felice di vedere una società che era pronto a cederlo, secondo me giustamente a quelle cifre. A 40 milioni un difensore si può cedere, ma sarebbe stato un peccato. Sarebbe meraviglioso per me che Comuzzo rimanesse 10 anni alla Fiorentina".

Sul mercato

—  

"I giocatori importanti adesso considerano la Fiorentina una meta ambita, lo so per esperienza diretta. La politica di questa società è quella di stare attenta ai bilanci e dare grande stabilità, non ci saranno mai acquisti folli. L'acquisto di Piccoli a quelle cifre è un segnale incoraggiante, anche se il tifoso vorrebbe sempre sognare. Io sono allineato al percorso di questa società e sono fiducioso, credo che dopo questo mercato possa essere l'anno buono per fare un ulteriore step in avanti".

Leggi anche
Bardazzi: “Il Kean di ieri una buona notizia per Pioli, non solo per il gol”
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA