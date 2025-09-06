Bardazzi: “Il Kean di ieri una buona notizia per Pioli, non solo per il gol”

Sulla terza giornata all'orizzonte: "So che nello spogliatoio viola si sta facendo il count down per la partita contro il Napoli. C'è voglia di dimostrare qualcosa a se stessa, ai tifosi, al campionato, ben sapendo che il Napoli sarà favorito. C'è la consapevolezza del valore della squadra. Mi aspetto un centrocampo un po' più folto, anche se non si può metterla sul piano fisico dove il Napoli è nettamente superiore, la Fiorentina deve giocarsela sul palleggio e sul coraggio".
