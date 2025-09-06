Bardazzi: “Il Kean di ieri una buona notizia per Pioli, non solo per il gol”

Viola News
Kean Nazionale
Il giornalista sicuro: "La coppia con Retegui ha funzionato e dimostra che può coesistere anche con Piccoli"
Leonardo Bardazzi è intervenuto oggi a Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Si parte dal tema Kean, dopo il gol segnato ieri sera in Nazionale:

"Se i presupposti sono giocare spesso in coppia con Piccoli, quello che si è visto ieri in tandem con Retegui fa ben sperare. Kean piano piano sta arrivando alla forma migliore, però lo spunto interessante per la Fiorentina è che anche con l'Italia si abitui a dividere gli spazi con un altro attaccante. E' uno degli aspetti su cui deve lavorare quest'anno, insieme ad un'idea di calcio diversa portata da Pioli che spesso lo porterà ad attaccare difese schierate anzichè giocare in ripartenza".

Sulla terza giornata all'orizzonte: "So che nello spogliatoio viola si sta facendo il count down per la partita contro il Napoli. C'è voglia di dimostrare qualcosa a se stessa, ai tifosi, al campionato, ben sapendo che il Napoli sarà favorito. C'è la consapevolezza del valore della squadra. Mi aspetto un centrocampo un po' più folto, anche se non si può metterla sul piano fisico dove il Napoli è nettamente superiore, la Fiorentina deve giocarsela sul palleggio e sul coraggio".

