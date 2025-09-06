Bardazzi: “Il Kean di ieri una buona notizia per Pioli, non solo per il gol”

Il giornalista sicuro: "La coppia con Retegui ha funzionato e dimostra che può coesistere anche con Piccoli"

"Se i presupposti sono giocare spesso in coppia con Piccoli, quello che si è visto ieri in tandem con Retegui fa ben sperare. Kean piano piano sta arrivando alla forma migliore, però lo spunto interessante per la Fiorentina è che anche con l'Italia si abitui a dividere gli spazi con un altro attaccante. E' uno degli aspetti su cui deve lavorare quest'anno, insieme ad un'idea di calcio diversa portata da Pioli che spesso lo porterà ad attaccare difese schierate anzichè giocare in ripartenza".