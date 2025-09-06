Il giornalista della Nazione Giampaolo Marchini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste un paio di considerazioni sulla Fiorentina:
Marchini: “Gudmundsson uomo chiave. Spero di vedere questo trio di centrocampo”
"Nella partita di ieri dell'Italia ero molto curioso di vedere la coesistenza di Kean con un altro centravanti come Retegui, mi sembra che la risposta sia stata buona e l'opzione di vederlo insieme a Piccoli rimane percorribile.
Molto dipenderà anche da Gudmundsson, non tanto per l'infortunio che non sembra niente di grave, ma per la sua capacità di essere determinante. Secondo me le sorti della Fiorentina ruotano molto intorno a lui. Le aspettative sull'islandese sono altissime, l'anno scorso l'abbiamo visto pochissimo ai suoi livelli per vari motivi, quest'anno ci sono poche scusanti e tocca a lui".
Sul centrocampo: "Con Nicolussi Caviglia in regia, Fagioli potrebbe tornare a giocare da mezzala, nel ruolo per lui più adatto, in un centrocampo a 3. Mi piacerebbe molto in certe partite un centrocampo tutto qualità con Fazzini dalla parte opposta. Dipende anche dal tipo di partita, contro il Napoli per esempio serve altro".
