Marchini: “Gudmundsson uomo chiave. Spero di vedere questo trio di centrocampo”

L'opinionista pregusta un centrocampo di qualità, senza incontristi: "Fazzini, Nicolussi e Fagioli mi intrigherebbe molto"

Il giornalista della Nazione Giampaolo Marchini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste un paio di considerazioni sulla Fiorentina:

"Nella partita di ieri dell'Italia ero molto curioso di vedere la coesistenza di Kean con un altro centravanti come Retegui, mi sembra che la risposta sia stata buona e l'opzione di vederlo insieme a Piccoli rimane percorribile.