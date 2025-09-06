Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola infortuni Gudmundsson, filtra ottimismo: l’infortunio non sembra grave

news viola

Gudmundsson, filtra ottimismo: l’infortunio non sembra grave

Gudmundsson, filtra ottimismo: l’infortunio non sembra grave - immagine 1
La Fiorentina in contatto con Gudmundsson che è tranquillo. Nelle prossime ore gli esami alla caviglia
Redazione VN

Arrivano indicazioni incoraggianti sul conto di Albert Gudmundsson. L'attaccante è uscito per un problema alla caviglia nella partita di ieri tra Islanda e Azerbaigian e le immagini del giocatore a terra con le mani sul volto hanno acceso una spia di allarme nell'ambiente viola.

Secondo quanto filtra però in questa mattinata da parte della Fiorentina, non sembrerebbe essere niente di grave. Gudmundsson è tranquillo e la Fiorentina sta monitorando la situazione a distanza, in attesa che gli accertamenti strumentali diano un quadro più chiaro.

LEGGI ANCHE

Nelle prossime ore si deciderà come procedere e se far rientrare Gud subito a Firenze oppure lasciarlo aggregato alla sua Nazionale. Ma intanto si respira ottimismo sulle sue condizioni.

Leggi anche
Semplici cerca una nuova panchina, dall’Egitto arriva un’opportunità
I primi numeri dell’Italia di Gattuso: ecco la scelta di Kean

© RIPRODUZIONE RISERVATA