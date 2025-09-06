Gudmundsson, filtra ottimismo: l’infortunio non sembra grave

Nelle prossime ore si deciderà come procedere e se far rientrare Gud subito a Firenze oppure lasciarlo aggregato alla sua Nazionale. Ma intanto si respira ottimismo sulle sue condizioni.
Arrivano indicazioni incoraggianti sul conto di Albert Gudmundsson. L'attaccante è uscito per un problema alla caviglia nella partita di ieri tra Islanda e Azerbaigian e le immagini del giocatore a terra con le mani sul volto hanno acceso una spia di allarme nell'ambiente viola.
Secondo quanto filtra però in questa mattinata da parte della Fiorentina, non sembrerebbe essere niente di grave. Gudmundsson è tranquillo e la Fiorentina sta monitorando la situazione a distanza, in attesa che gli accertamenti strumentali diano un quadro più chiaro.
Nelle prossime ore si deciderà come procedere e se far rientrare Gud subito a Firenze oppure lasciarlo aggregato alla sua Nazionale. Ma intanto si respira ottimismo sulle sue condizioni.
