I primi numeri dell’Italia di Gattuso: ecco la scelta di Kean

Moise Kean stasera giocherà con l'Italia. L'attaccante della Fiorentina ha scelto il suo nuovo numero azzurro
Redazione VN

Stasera esordireà la nuova Italia di Rino Gattuso. Moise Kean dovrebbe essere al centro dell'attacco contro l'Estonia. Gattuso ancora deve decidere se schierarlo in coppia con Retegui, o isolarlo maggiormente. L'attaccante viola ha scelto il numero 11, e non la sua classica 20 che veste a Firenze. Ecco tutti i numeri:

Portieri - Donnarumma 1, Meret 12, Vicario 14

Difensori - Bellanova 2, Dimarco 3, Gatti 4, Calafiori 13, Cambiaso 19, Bastoni 21, Di Lorenzo 22, Mancini 23

Centrocampisti - Locatelli 5, Rovella 6, Tonali 8, Frattesi 16, Orsolini 17, Barella 18

Attaccanti - Politano 7, Retegui 9, Raspadori 10, Kean 11, Pio Esposito 15, Zaccagni 20

