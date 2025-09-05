Stasera esordireà la nuova Italia di Rino Gattuso. Moise Kean dovrebbe essere al centro dell'attacco contro l'Estonia. Gattuso ancora deve decidere se schierarlo in coppia con Retegui, o isolarlo maggiormente. L'attaccante viola ha scelto il numero 11, e non la sua classica 20 che veste a Firenze. Ecco tutti i numeri:
I primi numeri dell’Italia di Gattuso: ecco la scelta di Kean
Portieri - Donnarumma 1, Meret 12, Vicario 14
Difensori - Bellanova 2, Dimarco 3, Gatti 4, Calafiori 13, Cambiaso 19, Bastoni 21, Di Lorenzo 22, Mancini 23
Centrocampisti - Locatelli 5, Rovella 6, Tonali 8, Frattesi 16, Orsolini 17, Barella 18
Attaccanti - Politano 7, Retegui 9, Raspadori 10, Kean 11, Pio Esposito 15, Zaccagni 20
