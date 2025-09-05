Dzeko: “La Fiorentina mi ha accolto benissimo. Posso dare ancora molto”

Edin Dzeko come sempre ha risposto alla chiamata della sua Bosnia-Erzegovina . La nazionale è prima nel girone di qualificazione per i prossimi Mondiali. La Bosnia manca alla competizione dal 2014. Dzeko ha parlato di questo e della Fiorentina al sito ufficiale della Fifa. Le sue parole:

La motivazione

"È sempre un enorme onore. Ogni volta che indosso la maglia, mi sento orgoglioso di rappresentare il mio Paese. I numeri sono importanti, ma ciò che conta davvero sono le emozioni e la responsabilità di giocare per la Bosnia ed Erzegovina. Firenze è una città bellissima e qui mi sento bene. Anche nel calcio l’esperienza conta, e penso di poter ancora dare molto in campo. La Serie A è molto tattica, molto competitiva. Ogni partita è una battaglia, ed è questo a renderla speciale. Con la Fiorentina mi sono sentito accolto fin dal primo giorno e sono motivato a dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi."