L'ex allenatore del Napoli Luigi De Canio è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale dove ha parlato della sfida fra gli azzurri e la Fiorentina alla ripresa del campionato:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste De Canio avverte il Napoli: “Fiorentina bella squadra con grandi motivazioni”
news viola
De Canio avverte il Napoli: “Fiorentina bella squadra con grandi motivazioni”
L'opinione del tecnico sulla sfida che si giocherà alla ripresa
Nessuno avrebbe immaginato che il Napoli vincesse solo a 15 secondi dalla fine, quando la squadra è nettamente più forte dell'avversario aspetti che ne faccia un sol boccone e invece ci sono situazioni che cambiano le cose. La Fiorentina è una bella squadra e gioca contro la squadra campione d'Italia, avrà grosse motivazioni ed è una sfida difficile contro un avversario difficile ma il Napoli è campione d'Italia e potrà dimostrare il suo valore
© RIPRODUZIONE RISERVATA