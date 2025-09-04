Viola News
De Canio avverte il Napoli: "Fiorentina bella squadra con grandi motivazioni"

De Canio avverte il Napoli: “Fiorentina bella squadra con grandi motivazioni”

De Canio avverte il Napoli: “Fiorentina bella squadra con grandi motivazioni” - immagine 1
L'opinione del tecnico sulla sfida che si giocherà alla ripresa
Redazione VN

L'ex allenatore del Napoli Luigi De Canio è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale dove ha parlato della sfida fra gli azzurri e la Fiorentina alla ripresa del campionato:

Nessuno avrebbe immaginato che il Napoli vincesse solo a 15 secondi dalla fine, quando la squadra è nettamente più forte dell'avversario aspetti che ne faccia un sol boccone e invece ci sono situazioni che cambiano le cose. La Fiorentina è una bella squadra e gioca contro la squadra campione d'Italia, avrà grosse motivazioni ed è una sfida difficile contro un avversario difficile ma il Napoli è campione d'Italia e potrà dimostrare il suo valore

