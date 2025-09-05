Fiorentina-Napoli sarà una gara importante per entrambe le squadre. I viola vogliono trovare la propria identità, mentre gli Azzurri sono ancora a punteggio pieno dopo le prime 2 giornate. A proposito di Napoli, a Firenze potrebbe tornare dal primo minuto, un titolare. Si tratta di Alessandro Buongiorno, alle prese con il recupero da un infortunio all'inguine.
Il Napoli recupera un titolare, potrebbe tornare contro la Fiorentina
Il recupero—
L'ex Torino è nelle fasi finali del recupero, e dopo aver giocato contro il Cagliari, si prepara a tornare titolare al Franchi. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, Buongiorno ha recuperato fisicamente e deve solo mettere minuti nelle gambe. Un'opzione in più per Conte, che in difesa potrà contare sulla sua aggressività e sul suo mancino.
