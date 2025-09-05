Il Napoli recupera un titolare, potrebbe tornare contro la Fiorentina

Fiorentina-Napoli sarà una gara importante per entrambe le squadre. I viola vogliono trovare la propria identità, mentre gli Azzurri sono ancora a punteggio pieno dopo le prime 2 giornate. A proposito di Napoli, a Firenze potrebbe tornare dal primo minuto, un titolare. Si tratta di Alessandro Buongiorno , alle prese con il recupero da un infortunio all'inguine.

Il recupero

L'ex Torino è nelle fasi finali del recupero, e dopo aver giocato contro il Cagliari, si prepara a tornare titolare al Franchi. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, Buongiorno ha recuperato fisicamente e deve solo mettere minuti nelle gambe. Un'opzione in più per Conte, che in difesa potrà contare sulla sua aggressività e sul suo mancino.