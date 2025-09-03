Anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª giornata: orari contro Milan, Inter e Juve

La Lega di Serie A, tramite un comunicato ufficiale ha appena diramato gli anticipi e i posticipi dalla 4 giornata sino alla 12°. (QUI IL CALENDARIO COMPLETO) La Fiorentina sfiderà in fila:
Ecco gli anticipi e i posticipi dalla 4ª giornata fino alla 12ª della Fiorentina di Pioli
4ª giornata: FIORENTINA-COMO domenica 21/09/25 alle 18:00 DAZN/Sky
5ª giornata: PISA-FIORENTINA domenica 28/09/25 alle 15:00 DAZN
6ª giornata: FIORENTINA-ROMA domenica 05/10/25 alle 15:00 DAZN
7ª giornata: MILAN-FIORENTINA domenica 19/10/25 alle 20:45 DAZN
8ª giornata: FIORENTINA-BOLOGNA domenica 26/10/25 alle 18:00 DAZN/Sky
9ª giornata: INTER-FIORENTINA mercoledì 29/10/25 alle 20:45 DAZN/Sky
10ª giornata: FIORENTINA-LECCE domenica 02/11/25 alle 15:00 DAZN
11ª giornata: GENOA-FIORENTINA domenica 09/11/25 alle 15:00 DAZN
12ª giornata: FIORENTINA-JUVENTUS sabato 22/11/25 alle 18:00 DAZN
