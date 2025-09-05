Leonardo Semplici potrebbe tornare ad allenare. L'ex Fiorentina è reduce dall'esperienza negativa alla Sampdoria, terminata con un esonero nella scorsa stagione. Secondo Sportitalia, Semplici avrebbbe una nuova opportunità, direttamente dall'Egitto. L'Al Ahly, attualmente tredicesimi nel campionato locale, e nella lista ci sarebbe anche Semplici. La posizione del club sta deludendo le aspettative, e per questo la dirigenza cerca una figura di spicco in panchina.
Semplici cerca una nuova panchina, dall'Egitto arriva un'opportunità
