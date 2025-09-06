Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS nazionali Ct Islanda su Gud: “Si è storto caviglia, speriamo di avere diagnosi migliore”

nazionali

Ct Islanda su Gud: “Si è storto caviglia, speriamo di avere diagnosi migliore”

Gudmundsson
Il ct dell’Islanda, Arnar Gunnlaugsson ha parlato delle condizioni di Albert Gudmundsson
Redazione VN

Arnar Gunnlaugsson, ct dell'Islanda, ha parlato delle condizioni di Albert Gudmundsson, uscito anzitempo dalla sfida contro l'Azerbaijan per infortunio:

Albert è in cura stasera e speriamo di avere una diagnosi migliore domani (oggi, 6 settembre, ndr), quindi speriamo per il meglio. Resta da valutare, ma si è leggermente storto la caviglia. Ora nei prossimi giorni valuteremo se sarà pronto per martedì. È bello per lui segnare un gol, gli ho chiesto di segnare in questa partita e ha anche fatto molti assist come nostro tiratore sui calci piazzati. Quindi speriamo di poterlo avere al meglio.

Leggi anche
Kean: “La vittoria ci dà forza. Retegui? Ottimo attaccante, mi trovo bene con lui”
Viola in Nazionale: Gudmundsson-gol poi esce per infortunio, dal 1′ anche Pongracic

© RIPRODUZIONE RISERVATA