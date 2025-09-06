Arnar Gunnlaugsson, ct dell'Islanda, ha parlato delle condizioni di Albert Gudmundsson, uscito anzitempo dalla sfida contro l'Azerbaijan per infortunio:
Ct Islanda su Gud: "Si è storto caviglia, speriamo di avere diagnosi migliore"
Albert è in cura stasera e speriamo di avere una diagnosi migliore domani (oggi, 6 settembre, ndr), quindi speriamo per il meglio. Resta da valutare, ma si è leggermente storto la caviglia. Ora nei prossimi giorni valuteremo se sarà pronto per martedì. È bello per lui segnare un gol, gli ho chiesto di segnare in questa partita e ha anche fatto molti assist come nostro tiratore sui calci piazzati. Quindi speriamo di poterlo avere al meglio.
