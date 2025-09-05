Viola News
Kean: "La vittoria ci da forza. Retegui? Ottimo attaccante, mi trovo bene con lui"

Kean: “La vittoria ci da forza. Retegui? Ottimo attaccante, mi trovo bene con lui”

Le parole di Moise Kean al termine di Italia-Estonia
Le parole dell'attaccante della Fiorentina Moise Kean ai microfoni di Rai Sport, dopo la vittoria contro l'Estonia:

Era importante. Il primo tempo siamo stati un po' timidi nel concludere. Il secondo tempo abbiamo avuto più spazi. Retegui? Mateo è un attimo attaccante, mi trovo bene con lui, c'è collaborazione, mi piace giocare con lui. Gattuso? Il mister ci ha dato la grinta che ci mancava. Ha esperienza e ci ha portato quello che ci mancava. Quando gioca l'Italia siamo tutti uniti, era importante l'impatto. Ci darà forza nell'andare avanti e per le prossime partite che sono importanti.

