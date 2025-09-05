Viola News
Italia-Estonia, le formazioni ufficiali: la decisione su Kean

Le formazioni ufficiali di Italia ed Estoni per la sfida valevole per la qualificazione ai Mondiali: fischio d'inizio ore 20:45
Uscite le formazioni ufficiali di Italia ed Estoni per la sfida valevole per la qualificazione ai Mondiali di calcio. Fischio d'inizio alle 20:45 per la gara al New Balance Stadium di Bergamo. Gattuso opta per Kean con Retegui in avanti. Le formazioni:

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean; Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Locatelli, Rovella, Raspadori, P.Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso. Mancini.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyavskiy; Sappinen. A disposizione: Igonen, Vallner, Peetson, Saarma, Anier, Yakovlev, Ainsalu, J.Tamm, Miller, Tammik, Tur, Soomets.

Allenatore: Jürgen Henn

