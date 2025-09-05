Italia, vice Gattuso: “Kean-Retegui? Possono giocare insieme. Ci aspettiamo molto”

Coppia Kean-Retegui—
In questi giorni hanno dimostrato di poter giocare insieme, di cercarsi. E' un'opzione per riempire l'area maggiormente, ci aspettiamo grandi cose da loro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
nazionali
Il vice allenatore del ct Gattuso, Luigi Riccio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dell'inizio della partita di Bergamo tra Italia ed Estonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026:
Il nostro esordio una grandissima soddisfazione e una grandissima responsabilità. Abbiamo un gruppo nuovo, abbiamo lavorato in questi giorni alla grande, con la totale disponibilità del gruppo, che ha mostrato una grande volontà e questo ci fa ben sperare.
In questi giorni hanno dimostrato di poter giocare insieme, di cercarsi. E' un'opzione per riempire l'area maggiormente, ci aspettiamo grandi cose da loro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA